Η Μπάγερν Μονάχου τα έχει βρει σε όλα με τον Σασά Μποΐ, παρόλα αυτά η Γαλατασαράι θέλει πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση του deal!

Η Μπάγερν Μονάχου έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Σασά Μποΐ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γαλατασαράι απέρριψε την αρχική προσφορά των 15 εκατομμυρίων ευρώ που έκαναν οι Βαυαροί και πλέον ζητάει πάνω από 35 εκατομμύρια.

Ο 23χρονος Γάλλος δεξιός μπακ θέλει να προλάβει το τέλος του χειμερινού μεταγραφικού παζαριού και να πάρει τη μεταγραφή στους Βαυαρούς, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τη... χρυσή τομή στο οικονομικό κομμάτι με τη διοίκηση της τουρκικής ομάδας.

Ο Αντιπρόεδρος της Γαλατασαράι, Ερντέν Τιμούρ, ξεκαθάρισε στον Τούρκο δημοσιογράφο, Νεβζάτ Ντιντάρ: «Δεν θα πουλήσουμε τον Μποΐ με την προσφορά που αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης».

Από τη μεριά του ο προπονητής της Γαλατά, Οκάν Μπουρούκ, δήλωσε: «Δεν είμαστε υπέρ της αποχώρησης του 'Σάτσα'. Η κατάστασή του δεν είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν προσφορές για πολλούς παίκτες μας. Η τελική απόφαση θα παρθεί από τη διοίκηση».

Ο Μποΐ την τρέχουσα σεζόν με τη Γαλατασαράι έχει καταγράψει συνολικά 31 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει σκοράρει και δύο τέρματα.



