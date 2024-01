Το δικαστήριο της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Γερμανίας τιμώρησε τον προπονητή της Ουνιόν, Νέναντ Μπιέλιτσα, με τρεις αγωνιστικές για χαστούκι στον Λερόι Σανέ.

Ο Νέναντ Μπιέλιτσα ξεπέρασε κάθε όριο στην αναμέτρηση της Ουνιόν Βερολίνου με την Μπάγερν Μονάχου στην «Αllianz Arena», καθώς χτύπησε στο πρόσωπο τον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, Λερόι Σανέ. Στο 75ο λεπτό του ματς ο προπονητής των Βερολινέζων έπιασε την μπάλα που είχε βγει πλάγιο άουτ, ο Γερμανός εξτρέμ πήγε να του πάρει την μπάλα μέσα από το χέρι και ο Κροάτης τον απώθησε χτυπόντας τον στο πρόσωπο με χαστούκι και φυσικά αποβλήθηκε.

Όπως είναι προφανές ο 52χρονος κόουτς δεν γινόταν να γλιτώσει την τιμωρία. Όπως έκανε γνωστό το δικαστήριο της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Γερμανίας ο Μπιέλιτσα δεν θα μπορεί να καθίσει στον πάγκο της ομάδας του για τα επόμενα τρία παιχνίδια, ενώ θα πληρώσει χρηματικό πρόστιμο 25 χιλιάδων ευρώ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση η τιμωρία έχει γίνει αποδεκτή και θεωρείται δεσμευτική.

