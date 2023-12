Πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου εξτρέμ Μπράιαν Θαραγόθα για το καλοκαίρι του 2024 βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου, όπως επιβεβαίωσε το γερμανικό Sky Sports.

Ενίσχυση στα εξτρέμ από... καλοκαίρι 2024 για την Μπάγερν Μονάχου. Όπως μετέδωσε το Chiringuito και επιβεβαίωσε το Sky Sports DE, οι Βαυαροί βρίσκονται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Μπράιαν Θαραγόθα από τη Γρανάδα.

Ο 22χρονος εξτρέμ έχει εντυπωσιάσει φέτος με τις εμφανίσεις του στη La Liga αλλά φαίνεται η πρωταθλήτρια Γερμανίας θα είναι αυτή που θα... κόψει πρώτη το νήμα της μεταγραφής του μεταξύ αρκετών άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, καταβάλλοντας την ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ ρήτρα του παίκτη.

🚀 Yes, FC Bayern is on the verge to finalize the deal with Bryan #Zaragoza for the next season - confirmed ✔️ Concrete negotiations with Granada have taken place! It’s close to be done …



➡️ The 22 y/o winger from Granada has a release clause of around €15m

➡️ Long-term… pic.twitter.com/SkhZEfj3lF