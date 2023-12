Έπειτα από 3,5 μήνες στο Μόναχο και σχεδόν 1,5 εκατ. που δαπάνησε για τη διαμονή του σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, ο Χάρι Κέιν κατάφερε επιτέλους να βρει σπίτι.

Τέλος καλό, όλα καλά με την υπόθεση... σπίτι για τον Χάρι Κέιν. Μπορεί ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν να δυσκολεύτηκε σε μεγάλο βαθμό για να βρει την οικεία του, καθώς έπρεπε να περάσουν 3,5 μήνες για να καταφέρει να αποφασίσει μαζί με την οικογένεια του. Μπορεί να δαπάνησε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη διαμονή του ιδίου και της οικογενείας του σε γνωστό ξενοδοχείο, ωστόσο τελικά ο Χάρι Κέιν κατάφερε να βρει το πρώτο του σπίτι στου Μόναχο.

🇩🇪 It must be very cold in Munich right now. Harry Kane in Bayern training… 🥶❄️ pic.twitter.com/lkz0qKqpFI

Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα, ο Άγγλος killer αποφάσισε να μετακομίσει στη βίλα όπου έμενε ο άλλοτε άσος των Βαυαρών, Λούκας Ερναντέζ, ο οποίος το καλοκαίρι αποχώρησε από την ομάδα με προορισμό την Παρί Σεν Ζερμέν. Όπως αναφέρει η «BILD», ο Κέιν αποφάσισε μαζί με τη σύζυγο του και μέσα στα επόμενα 24ωρα θα γίνει η οριστική μετακόμιση της οικογένειας του Άγγλου σέντερ φορ.

Από τα μέσα του Αυγούστου, όταν και έγινε ποδοσφαιριστής της Μπάγερν, ο Κέιν και η οικογένεια του διέμεναν σε γνωστό ξενοδοχείο του Μονάχου, για το οποίο ο Άγγλος δαπανούσε κάτι παραπάνω από 10.000 ευρώ τη βραδιά! Συνολικά, το ποσό που εκτιμάται ότι πλήρωσε ο Κέιν, ανέρχεται στο 1,2 εκατ. ευρώ!

🚨 Harry Kane has finally found his own home to live in since his transfer to Bayern Munich. 🏠



The striker is set to become tenant of Lucas Hernandez's former villa.



He had previously been staying in a €11,000-a-night hotel. 💰



That means since his transfer to Bayern, Harry… pic.twitter.com/OfLVNCYYZg