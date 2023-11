Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπάγερν Μονάχου τα βρήκε προφορικά με την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του θαυματουργού 17χρονου Νέστορι Ιρακούντα.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως η Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως νίκησε τις άλλες μεγάλες ομάδες της Ευρώπης στην κούρσα για την απόκτηση του Νέστορι Ιρακούντα.

Ο 17χρονος Αυστραλός εξτρέμ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει πραγματοποιήσει ήδη 39 συμμετοχές με την φανέλα της Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας έχοντας σκοράρει εννιά γκολ και μοιράσει δύο ασίστ σε 1.043 αγωνιστικά λεπτά.

