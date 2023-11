Επικό «τρολάρισμα» του Μίλερ στον... άστεγο Κέιν: «Δεν θα έχεις χώρο στο ξενοδοχείο με τόσες μπάλες»

Ο Χάρι Κέιν εξακολουθεί να ψάχνει σπίτι στο Μόναχο και έτσι ο Τόμας Μίλερ «άρπαξε» από τα μαλλιά την ευκαιρία, «τρολάροντας» τον Άγγλο φορ για τις μπάλες που παίρνει στο ξενοδοχείο όπου μένει.

Το ένα γκολ πίσω από το άλλο σκοράρει ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος φορ δείχνει την κλάση του στην Μπάγερν με το «καλησπέρα», καθώς σε κάθε αγώνα εμφανίζεται όλο και καλύτερος, έχοντας ήδη φτάσει τα 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, μετά από 14 συμμετοχές.

Κι όμως, παρότι ο Κέιν βρίσκεται στο Μόναχο από τα τέλη του καλοκαιριού, δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει σπίτι για να μείνει ο ίδιος και η οικογένεια του, με αποτέλεσμα να πληρώνει 10.000 λίρες τη βραδιά σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της πόλης, έχοντας ήδη δαπανήσει το ποσό του ενός εκατομμυρίου!

