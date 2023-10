Οπαδοί της Βέρντερ κράτησαν πινακίδες με τα ονόματα δολοφονημένων Ισραηλινών

Η ομάδα Ultra Boys της Βέρντερ Βρέμης κρατούσε χαρτόνια σε σχήμα καρδιάς με τα ονόματα όλων των υποστηρικτών της Μακάμπι Χάιφα που είτε δολοφονήθηκαν είτε απήχθησαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς

Οι οπαδοί της Βέρντερ Βρέμης εξέφρασαν για άλλη μια φορά την υποστήριξή τους στο Ισραήλ στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου και μάλιστα ξεκίνησαν μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τις οικογένειες των απαχθέντων.

Werder Bremen ultra groups Infamous Youth & Ultra Boys start a crowdfunding campaign for three families of fans affected by the massacre in Israel. The groups hold connections with Hapoel Jerusalem's Brigade Malcha (IY) & Maccabi Haifa's Ultra Boys (UB). https://t.co/1BJ2PNKZEz

Στις κερκίδες αναρτήθηκε ένα μεγάλο πράσινο πανό και στα εβραϊκά έγραφε: «Πάντα μαζί», καθώς οι οπαδοί κρατούσαν πινακίδες σε σχήμα καρδιάς με τα ονόματα όλων των υποστηρικτών της Μακάμπι Χάιφα που είτε δολοφονήθηκαν, είτε απήχθηκαν από την Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, μαζί με τη φράση «πάντα μαζί» στα εβραϊκά.

Werder Bremen ultra group Ultra Boys held heart-shaped cardboards with the names of all Maccabi Haifa supporters who have been either murdered or kidnapped by terrorist group Hamas on the Oct. 7 attack in Israel’s south, along with the phrase “always together” in Hebrew.#Werder pic.twitter.com/JFJzVF7YIc