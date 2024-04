Ο Νάμπι Κεϊτά, αντιμετωπίζει «κυρώσεις» αφού αποχώρησε από την αποστολή της Βέρντερ Βρέμης, αφού ανακάλυψε ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός στον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Ναμπί Κεϊτά δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Βέρντερ Βρέμης για τον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου Κλέμενς Φριτς ξεκαθάρισε την κατάσταση. «Αφού ο Ναμπί έμαθε χθες ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός ενάντια στη Λεβερκούζεν, αποφάσισε να μην μπει στο λεωφορείο της ομάδας αλλά να πάει σπίτι του. Θα μιλήσουμε με αυτόν και τον ατζέντη του αύριο για τις συνέπειες και πώς να προχωρήσουμε».

🚨 Werder director Fritz: “Naby Keita found out that he would not be playing vs Leverkusen from the start, he decided not to get on the bus and to go home”.



“We'll talk to Keita and his agent about the consequences and how to proceed”. pic.twitter.com/YPj6KDmKJv