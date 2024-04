Εκτός ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν τέθηκε ο Ναμπί Κεϊτά στην Βέρντερ Βρέμης μετά την απόφαση του να αποχωρήσει από την αποστολή όταν ανακάλυψε ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός στον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η Βέρντερ δεν έμεινε τελικά μόνο στα λόγια αλλά προχώρησε και σε πράξεις, με τον σύλλογο της Βρέμης να ανακοινώνει ότι ο Ναμπί Κεϊτά δεν θα αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο έμπειρος χαφ της Βέρντερ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Βέρντερ Βρέμης για τον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν καθώς όταν ανακάλυψε ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός αποφάσισε να αποχωρήσει. Η Βέντερ Βρέμης ανακοίνωσε τελικά ότι ο Κεϊτά δεν θα αγωνιστεί ξανά για το υπόλοιπο της σεζόν.

«Δεν πρόκειται να ανεχτούμε καμία τέτοια συμπεριφορά. Με την κίνηση του κρέμασε την ομάδα τόσο σε ανθρώπινο, όσο και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, βάζοντας τον εαυτό του πάνω από όλους», τόνισε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου Κλέμενς Φριτς.

🚨🇬🇳 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Naby Keita (29) has been completely suspended by Werder Bremen until end of season!



He has been given a significant fine, and will not train or play with the team. He is also excluded from being in the professional dressing room.



Statement by club… pic.twitter.com/VTz9owPK1l