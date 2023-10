Ο Σερού Γκιρασί σκοράρει ασταμάτητα με τη Στουργκάρδη και αποτελεί το πιο «καυτό»... κανόνι της Bundesliga, με τους αριθμούς του να δείχνουν ότι είναι ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός σε όλη την Ευρώπη.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει κεντρίσει -και λογικά- τα βλέμματα όλων με αυτό το εκπληκτικό ξεκίνημα που έχει κάνει στη σεζόν, καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο έχει καταφέρει να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο, με τις «ασπιρίνες» να φιγουράρουν στην κορυφή της Bundesliga.

Μια θέση πιο κάτω, με μόλις έναν βαθμό λιγότερο βρισκεται αυτή τη στιγμή η Στουτγκάρδη, η οποία χωρίς να κάνει μεγάλο... θόρυβο, έχει βάλει από κάτω τις Μπάγερν και Ντόρτμουντ. Ένα ξεκίνημα που φέρνει την υπογραφή του Σερού Γκιρασί.Ο 27χρονος επιθετικός από τη Γουινέα είναι ασταμάτητος, καθώς σκοράρει με τρομερή άνεση, οδηγώντας εκ του ασφαλούς τους Σουηβούς.

Serhou Guirassy is the hottest striker in Europe right now 🔥 pic.twitter.com/cCsd60NsZ2 — GOAL (@goal) October 10, 2023

Πρώτος σκόρερ των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων

Με τα 13 γκολ που έχει σκοράρει σε αυτές τις πρώτες επτά αγωνιστικές της Bundesliga, ο Γκιρασί βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, με τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, να έχει τρία γκολ λιγότερα.

Ο 27χρονος διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και μάλιστα έχει καταφέρει κάτι το πολύ εντυπωσιακό, καθώς ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει κάποιος ποδοσφαιριστής να σκοράρει παραπάνω από 11 φορές, έπειτα από την ολοκλήρωση των πρώτων επτά αγωνιστικών.

13 - Serhou Guirassy scored his 13th goal of the season, setting a new Bundesliga record - every other player had managed a maximum of 11 goals after seven matchdays of a BL season. GOALrassy. @Guirassy_19 pic.twitter.com/xZsGSEMjSz — OptaFranz (@OptaFranz) October 7, 2023

Περισσότερα γκολ από το 66% των ομάδων του top-5

Μόνο φυσιολογικά δεν είναι τα νούμερα του Γκιρασί, καθώς οι στατιστικολόγοι δίνουν στοιχεία που «τρελαίνουν». Αυτή τη στιγμή, ο 27χρονος καταφέρνει να βρίσκεται με τα γκολ του πάνω από 63 ομάδες των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Αριθμός που αναλογεί στο 66% των συνολικών ομάδων του top-5. Ο Γκιρασί έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι στιγμής περισσότερα γκολ από ομάδες, όπως η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπέτις και η Λάτσιο.

13 - Serhou Guirassy has scored 13 league goals this season, which is as least as many as 63 of the 95 teams from Europe's big five leagues (66% - VfB excluded). Hotshot. @Guirassy_19 pic.twitter.com/HbEOq0BCRr — OptaFranz (@OptaFranz) October 10, 2023

Ο καλύτερος εκτελεστής της Ευρώπης

Οι αριθμοί δείχνουν ωστόσο ότι ο Γκιρασί «σκοτώνει» με την πρώτη ευκαιρία. Ο επιθετικός από τη Γουινέα διαθέτει αυτή τη στιγμή το καλύτερο ποσοστό μετατροπής σε γκολ στις ευκαιρίες που του δίνονται, έχοντας το εντυπωσιακό 42% το οποίο τον κατατάσσει στην κορυφή των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Πιο αναλυτικά, ο Γκιρασί έχει καταφέρει να σκοράρει στις 10 από τις 27 ευκαιρίες που του έχουν παρουσιαστεί μέσα στην περιοχή, καθώς έχει και το εντυπωσιακό 3/4 εκτός της μεγάλης περιοχής.

⚽️ Best conversion rates in Europe's top 5 leagues this season (10+ shots):



🥇 Serhou Guirassy - 42%

🥈 Hwang Hee-Chan - 41.6%

🥉 Jonas Wind - 41.2% pic.twitter.com/3aS5FtAdDo — WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2023

Παράλληλα, ο 27χρονος επιθετικός της Στουτγκάρδης έχει αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο rating στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα με 8.63, αφήνοντας από κάτω τον Τζουντ Μπέλινγχαμ που βγάζει μάτια στη Μαδρίτη.

🔝 | TOP 10 IN THE TOP 5



Here are our highest-rated players in the top 5 European leagues going into the October international break! 👇



Serhou Guirassy still reigns supreme, as he widened the gap to the rest of the field over the weekend. 👏👏 pic.twitter.com/dpZx5z03eY — Sofascore (@SofascoreINT) October 10, 2023

Τα νούμερα και τα στατιστικά του Γκιρασί, αποδεικνύουν ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει πιο «καυτό»... κανόνι στην Ευρώπη, με τον 27χρονο να σκοράρει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο και να... κεντράρει στο Χρυσό Παπούτσι.