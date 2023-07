Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ ο Σαντιό Μανέ είναι στην έξοδο από την Μπάγερν Μονάχου και η Αλ Αχλί θέλει να τον κάνει ξανά συμπάικτη με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Μόνο δεδομένο δεν μοιάζει το μέλλον του Σαντιό Μανέ στην Μπάγερν Μονάχου. O Σενεγαλέζος σταρ πήγε στην Βαυαρία το προηγούμενο καλοκαίρι και έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2025, όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ την επόμενη σεζόν αναμένεται να μην είναι στην «Allianz Arena».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ έχει προσελκύσει ενδιαφέρον ομάδων της Σαουδικής Αραβίας και έχουν γίνει οι αρχικές συζητήσεις. Ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες είναι η Αλ Αχλί, η οποία απέκτησε τον Ρομπέρτο Φιρμίνο και θέλει να ενώσει τα 2/3 της επί σειρά ετών γραμμής κρούσης της Λίβερπουλ.

Στην πρώτη του χρονιά στην Μπάγερν μέτρησε 38 εμφανίσεις με 12 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και πανηγύρισε την κατάκτηση της Bundesliga την τελευταία αγωνιστική.

