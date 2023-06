Έπειτα από μόλις ένα εξάμηνο η Μπάγερν Μονάχου αποχαιρέτησε τόσο τον Ζοάο Κανσέλο, ο οποίος επιστρέφει στην Μάντσεστερ Σίτι, όσο και τον Ντάλεϊ Μπλιντ που πλέον κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος.

Σύντομο ήταν το πέρασμα των Ζοάο Κανσέλο και Ντάλεϊ Μπλιντ από την Μπάγερν Μονάχου. Αμφότεροι πήγαν τον Ιανουάριο, δεν κέρδισαν θέση στη βασική ενδεκάδα και όπως αναμενόταν δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα του Τόμας Τούχελ. Οι Βαυαροί με ανακοίνωση τους αποχαιρέτησαν και ευχαρίστησαν για τη συνεργασία και τους δυο αμυντικούς.

Ο Πορτογάλος μπακ ήταν δανεικός από την Μάντσεστερ Σίτι, μέτρησε 21 συμμετοχές με ένα γκολ και έξι ασίστ, όμως οι πρωταθλητές Γερμανίας δεν θα ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του και τον «στέλνουν» πίσω στους Πολίτες. Από την πλευρά του ο Μπλιντ αποκτήθηκε ως ελεύθερος για συμπληρωματική λύση, έπαιξε πέντε φορές και πλέον ψάχνει τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη.

Thank you for your efforts at #FCBayern, João Cancelo and Daley Blind 🔴⚪



Wishing you both all the best for the future! 👋 pic.twitter.com/EAnmNsoZ7C