Ο προπονητής και οι παίκτες της Ντόρτμουντ στάθηκαν συγκινημένοι μπροστά στους οπαδούς της ομάδας μετά την απώλεια του τίτλου ακούγοντάς τους να τραγουδούν ασταμάτητα.

Η Ντόρτμουντ κατάφερε να αυτοκτονήσει στην παράσταση που αναμενόταν να τελειώσει με την στέψη της και το τελικό 2-2 κόντρα στη Μάιντς άφησε τους πάντες βαθιά πικραμένους. Παρά την απώλεια του πρωταθλήματος, που ήταν πιο κοντά από ποτέ τα τελευταία χρόνια, οι φίλοι της ομάδας που είχαν φυσικά γεμίσει ασφυκτικά το «Βεστφάλεν» παρέμειναν στις θέσεις τους και αποθέωσαν παίκτες και προπονητή. Μάλιστα όταν ο Έντιν Τέρζιτς στάθηκε μπροστά στο «κίτρινο τείχος» ένα σύνθημα τον έκανε να λυγίσει... Οι υποστηρικτές της ομάδας τραγούδησαν: «Αν κερδίσετε και σταθείτε στην κορυφή, ή αν χάσετε και σταθείτε στον πάτο, εμείς πάλι θα τραγουδήσουμε: Borussia, BVB! Ό,τι κι αν συμβεί, θα μείνουμε στο πλευρό σας μέχρι να πεθάνουμε και θα τραγουδάμε για εσάς: Borussia, Borussia, BVB!».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Borussia Dortmund fan-turned-head coach Edin Terzic in tears as the Südtribüne chants his name after losing the title.



The chant afterwards: “If you win and stand top, or if you lose and stand at the bottom, we’ll still sing: Borussia, BVB!”



Powerful.pic.twitter.com/Lc3F61gIdg