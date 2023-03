Η «Bild» αποκάλυψε ποιοι παίκτες ήταν υπέρ της παραμονής Νάγκελσμαν και ποιοι ενάντια στον Γερμανό τεχνικό.

Την περασμένη Πέμπτη (23/03) έσκασε η «βόμβα» στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν απολύθηκε αιφνιδιαστικά από τον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου με την ομάδα εντός των στόχων της. Ο σύλλογος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη για να διασφαλιστεί η επιτυχία ωστόσο, σύμφωνα με τη «Bild», ο πραγματικός λόγος πίσω από την απομάκρυνση του 35χρονου τεχνικού είναι ότι έξι παίκτες του συλλόγου ήταν εναντίον.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας παραμένουν ζωντανοί στη διεκδίκηση του τίτλου στην Bundesliga (δεύτεροι με έναν βαθμό πίσω από την Μπορούσια Ντόρτμουντ) και στο Champions League (στα προημιτελικά). Όμως με τον καιρό γίνεται σαφές ότι δεν ήταν αμιγώς αγωνιστικοί οι λόγοι της απόλυσης Νάγκερλσμαν.

Ήταν ήδη γνωστό ότι οι σχέσεις του με τα αποδυτήρια δεν ήταν οι ιδανικές και τώρα αποκαλύφθηκαν τα ονόματα των «εχθρών» του. Οι Μάνουελ Νόιερ και Σβεν Ούλραϊχ είναι οι πρώτοι που αναδεικνύει η «Bild». Ο λόγος; Η αποχώρηση του Ταπάλοβιτς, του προπονητή τερματοφυλάκων. Εκτός από τους δύο κίπερ, κακές ήταν οι σχέσεις του και με τους Σερζ Γκνάμπρι, Λερουά Σανέ, ο Τζαμάλ Μουσιάλα και Σάντιο Μανέ.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο 35χρονος κόουτς δεν είχε μόνο «εχθρούς» στα αποδυτήρια, αλλά και φίλους με παίκτες όπως ο Κίμιχ και ο Γκόρετσκα να παρουσιάζονται υπέρμαχοί του και δημοσίως αντίθετοι με την απόφαση της απόλυσης, ρίχνοντας αρκετά «βέλη» στην ηγεσία του βαυαρικού συλλόγου. Ο Τόμας Μίλερ ήταν επίσης κοντά στον Γερμανό προπονητή. Όπως και να έχει, το «τιμόνι» της Μπάγερν έχει περάσει πλέον στον Τόμας Τούχελ που αναλαμβάνει την ομάδα πριν από τρία ματς «φωτιά» και με τα αποδυτήρια ανάστατα.

