Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Μπάγερν Μονάχου απέλυσε τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με τον Τόμας Τούχελ να είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο.

Ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά την τεχνική ηγεσία της Μπάγερν Μονάχου. Όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση του κλαμπ προχώρησε στην απόλυση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν!

Οι Βαυαροί μπορεί να απέκλεισαν την Παρί Σεν Ζερμέν στους «16», όμως στο πρωτάθλημα παρουσιάζουν αστάθεια στην απόδοσή τους. Την τελευταία αγωνιστική πριν την διακοπή για τα προκριματικά του Euro η Μπάγερν έχασε με ανατροπή από τη Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο και έπεσε στη δεύτερη, καθώς την προσπέρασε για έναν βαθμό η Ντόρτμουντ (53-52). Μετά την ήττα από τις Ασπιρίνες ο Νάγκλεσμαν «άδειασε» τους ποδοσφαιριστές του και αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε στη διοίκηση των πρωταθλητών Γερμανίας.

🚨 EXCLUSIVE: FC Bayern are seriously considering to sack Julian Nagelsmann. Decision being discussed internally, the club could fire him soon. #FCBayern



🚨 Understand Thomas Tuchel leading candidate to potentially take FC Bayern job.



More to follow. pic.twitter.com/YpnTHsgbhy