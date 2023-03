Ο Ζοάο Κανσέλο έφυγε από τη Μάντσεστερ Σίτι για να βρει χρόνο συμμετοχής, αλλά ούτε στην Μπάγερν είναι ικανοποιημένος με τον περιορισμένο ρόλο που του έχει δώσει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν και ήδη επικρατεί αβεβαιότητα για το μέλλον του στο Μόναχο.

Ήταν μία από τις πιο «ηχηρές» μετακινήσεις του χειμερινού παζαριού, η οποία προέκυψε οριακά από το πουθενά. Η Μπάγερν Μονάχου συμφώνησε με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον δανεισμό του Ζοάο Κανσέλο με προαιρετική οψιόν αγοράς στα 60 εκατομμύρια ευρώ, με τον Πορτογάλο μπακ να επιδιώκει την αποχώρηση από τους Σίτιζενς καθώς δεν έπαιρνε τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμούσε τη φετινή σεζόν.

Κι ενώ η θητεία του στους Βαυαρούς άρχισε ιδανικά, με ασίστ στο ντεμπούτο του κόντρα στη Μάιντς αλλά και στο παρθενικό του ματς στη Bundesliga, ο Κανσέλο παρουσιάζεται ήδη δυσαρεστημένος στον γερμανικό Νότο όπως αναφέρει το γερμανικό «Sky Sport».

Ο διεθνής Πορτογάλος είδε την πρόσφατη νίκη της Μπάγερν κόντρα στη Στουτγκάρδη από τον πάγκο και σύμφωνα με τα γερμανικά ρεπορτάζ δεν πρόκειται να ξεκινήσει βασικός ούτε στη ρεβάνς κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League, καθώς ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν προορίζει για το αρχικό σχήμα τον νεαρό Κροάτη, Γιόσιπ Στάνισιτς. Ο Γερμανός coach έχει άλλωστε υιοθετήσει στα τελευταία παιχνίδια διάταξη με τρεις αμυντικούς και θεωρεί πως ο Πορτογάλος δεν ανταποκρίνεται βάσει των δικών του στάνταρ στη θέση του φουλ μπακ.

Πλέον, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Κανσέλο κρατάει χαμηλό προφίλ εντός των τειχών της Μπάγερν αλλά ο εκνευρισμός του αυξάνεται και αν τα πράγματα συνεχιστούν έτσι τότε η μονιμοποίησή του στο ρόστερ της Μπάγερν για την επόμενη σεζόν θα γίνει εξαιρετικά αμφίβολη.

News #Cancelo: At this stage he will sit on the bench against #PSG. Stanisic is likely to start. The coaches sees João as a typical right back but Bayern is playing with a back 3 since weeks. Right now no chance against Davies/Coman. Player is quiet but frustrated. @SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/RnQV6Okdlr