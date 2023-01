Παραμένει στο Μόναχο ο Παβάρ, μετά την απορρίψη της πρότασης της Ίντερ από την Μπάγερν, για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού.

Σύμφωνα με την «Equipe», η Μπάγερν Μονάχου απέρριψε πρόταση της Ίντερ για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του Μπεντζαμίν Παβάρ. Η ομάδα από το Μιλάνο, έκανε κρούση για τον δεξιό μπακ των «Βαυαρών» ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024. Οι συζητήσεις φέρεται να κράτησαν μερικές ώρες, με τους «Νερατζούρι» να πρότειναν τον δανεισμό με οψιόν αγοράς και τους Γερμανούς να την αρνήθηκαν.

Η Μπάγερν επιθυμεί την επέκταση του συμβολαίου του, με την άφιξη του Ζοάο Κανσέλο να δίνει πιθανότητες στον Γάλλο αμυντικό να επιστρέψει στη φυσική του θέση, στο κέντρο της άμυνας.

🚨 Inter Milan made a late approach to Bayern Munich for Benjamin Pavard. The German club rejected them after several hours of discussions.



