Στη Σάλκε με τη μορφή δανεισμού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κολομβιανός αμυντικός, Έντερ Μπαλάντα, ο οποίος αποχώρησε από την Κλαμπ Μπριζ.

Ο 29χρονος Κολομβιανός κεντρικός αμυντικός, θα συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στην Bundesliga και τη Σάλκε, από την Κλαμπ Μπριζ στην οποία είχε χάσει τον τελευταίο καιρό τη θέση του βασικού. Ο 'Εντερ Μπαλάντα θα αγωνιστεί στο Γερμανικό πρωτάθλημα, ως δανεικός για έξι μήνες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οψιόν αγοράς.

Στην Μπριζ αγωνιζόταν από το 2019 όπου και κατέγραψε 79 συμμετοχές και τέσσερα γκολ, ενώ με το εθνόσημο μετρά εννέα συμμετοχές.

Welcome to Schalke, Éder Balanta! 👋



The defensive midfielder joins on loan from @ClubBrugge until the end of the season ✍️#S04