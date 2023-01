Σε ένα ματς θρίλερ η Ντόρτμουντ μπόρεσε να επικρατήσει με 4-3 της Άουγκσμπουργκ, μα το θέαμα ακόμα κι αυτής της ματσάρας υποκλίθηκε μπροστά στη λάμψη του Σεμπαστιάν Αλέ, που επέστρεψε στη δράση μετά από 233 μέρες και μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ακόμα και οι ανατροπές, τα συνεχόμενα σκαμπανεβάσματα αυτού του τρομερού ματς ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Άουγκσμπουργκ (4-3), δεν θα μπορούσαν ποτέ να συγκριθούν με το συναισθηματικό roller coaster του Σεμπαστιάν Αλέ, ο οποίος τον Ιούλιο του 2022 κλήθηκε να παλέψει στη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του με εχθρό τον καρκίνο του προστάτη. Σήμερα, 233 μέρες μετά ο Αλέ, έβγαλε την καριέρα του από το ψυγείο, πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και έκανε ντεμπούτο με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Φυσικά αποθεώθηκε από το κοινό του «Signal Iduna Park», νίκησε πραγματικά. Και τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να είναι πιο σπουδαίο από αυτό.

An amazing reception for Sebastian Haller who is back six months after being diagnosed with testicular cancer. 💪



pic.twitter.com/wuQnlmCvNC