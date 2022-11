Ο Τζαμάλ Μουσιάλα έγινε «τριψήφιος» σε συμμετοχές με την Μπάγερν Μονάχου και ο μοναδικός στην ιστορία των Βαυαρών που το πετυχαίνει πριν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια!

Τα τελευταία χρόνια γραφόταν συχνά πως αποτελούσε το μέλλον της Μπάγερν Μονάχου. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα, όμως, είναι ήδη το παρόν των Βαυαρών και της εθνικής Γερμανίας, πραγματοποιώντας τρομερή χρονιά με 12 γκολ και 10 ασίστ σχεδόν στα μισά της αγωνιστικής περιόδου.

Πλέον, εκτός από έναν εκπληκτικό μέσο που χαίρεσαι να βλέπεις στο χορτάρι και έναν πρωταγωνιστή στη μεσοεπιθετική γραμμή των πρωταθλητών Γερμανίας, συνιστά και τον νεότερο παίκτη που πιάνει το ιστορικό ορόσημο των 100 συμμετοχών στην ιστορία του κλαμπ!

Ο Μουσιάλα «έλαμψε» ξανά στο τελευταίο παιχνίδι της Μπάγερν πριν από το Μουντιάλ (δύο ασίστ στο 2-0 επί της Σάλκε) και σφράγισε με αυτόν τον τρόπο το 100ο του παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Βαυαρών. Επίδοση που σημείωσε πριν καν κλείσει τα 20 του χρόνια (γεννημένος τον Φεβρουάριο του 2003) και συγκεκριμένα σε ηλικία 19 ετών και 259 ημερών, όντας ο πρώτος teenager που γίνεται τριψήφιος με την Μπάγερν τουλάχιστον από την ίδρυση της Bundesliga το 1963!

