Τα Πουλάρια της Γκλάντμπαχ κάλπασαν υπερήφανα παρασύροντας τη Ντόρτμουντ με 4-2 στο «Borrussen Derby» και πλησίασαν στο -3 τους Κιτρινόμαυρους από την έβδομη θέση!

Χαμόγελα και αισιοδοξία απέναντι σε πίκρα και απογοήτευση. Το φινάλε του 2022 βρήκε τις Γκλάντμπαχ και Ντόρτμουντ σε πλήρη αντιδιαστολή , καθώς τα Πουλάρια κάλπασαν προς τη νίκη και πήραν... παραμάζωμα τους Κιτρινόμαυρους με 4-2, πλησιάζοντας στο -3 από την πρώτη εξάδα.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης μάλιστα δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο για τους γηπεδούχους που μπήκαν δυναμικά στο «Borrussen Derby» και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 4΄με «δράστη» τον Χόφμαν. Η Ντόρτμουντ προσπάθησε να αντιδράσει, βρήκε τελικά την ισοφάριση με τον Μπραντ στο 19΄έπειτα από έξοχη ασίστ του Μπέλινγκχαμ, όμως η ισορροπία δεν κράτησε για πολύ.

Επτά λεπτά αργότερα άλλωστε ο Μπενσεμπαϊνί ανέκτησε τα ηνία για τους γηπεδούχους που στο 30΄έφτασαν και σε τρίτο γκολ με τον Τουράμ. Η απάντηση των φιλοξενούμενων με τον Σλότερμπεκ δέκα λεπτά αργότερα ήταν η τελευταία - χρονικά - υπογραφή σε ένα έκρυθμο πρώτο μέρος που ολοκληρώθηκε με τα Πουλάρια σε θέση οδηγού.

Μια συνθήκη που χαλυβδώθηκε με το... καλημέρα του β΄μέρους όταν ο Κονέ έγραψε το 4-2 και σφράγισε ουσιαστικά τη νίκη της ομάδας του. Τα πράγματα μάλιστα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα χειρότερα για τους Κιτρινόμαυρους αν το VAR δεν είχε ακυρώσει το γκολ του Χόφμαν στο 69' , όμως ακόμα κι έτσι η Ντόρτμουντ δέχθηκε γερό χτύπημα και αποχαιρέτησε γεμάτη απογοήτευση το 2022, ούσα στην έκτη θέση.