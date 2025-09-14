Συνέχεια στο αήττητο έδωσε η Ζανκτ Πάουλι που επικράτησε με 2-1 της Άουγκσμπουργκ και μάλιστα με ανατροπή, ενώ η Βέρντερ Βρέμης έσπασε το ρόδι με τεσσάρα επί της Γκλάντμπαχ (0-4).

Η εντυπωσιακή Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα πέτυχε νέα νίκη, μετά το σπουδαίο «διπλό» στο ντέρμπι με το Αμβούργο, και με το 2-1 επί της Άουγκσμπουργκ ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

«Τρίποντο» που ήρθε με ανατροπή, μιας και η Ζανκτ Πάουλι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 16' από το τέρμα του Ρίντερ. Η ισοφάριση ήρθε με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και από τα πόδια του Χουντόντζι. Η ανατροπή έγινε στο 71' με τον Σινάνι, ενώ ο Σάλιακας πέρασε στο ματς στο 46' και είχε πολύ καλή απόδοση.

Στο άλλο ματς, η Βέρντερ Βρέμης «φιλοδώρησε» με τέσσερα γκολ την Γκλάντμπαχ εκτός έδρας (0-4) αφήνοντάς την στην ζώνη του υποβιβασμού. Δύο γκολ σε κάθε ημίχρονο για τη Βέρντερ με τους Μπαγκουλά, Στάγκε, Σμιντ και Νινμά να χρίζονται σκόρερ υπογράφοντας τους πρώτους τρεις βαθμούς στο πρωτάθλημα.