Η Φράιμπουργκ έφτασε σε σημαντική εντός έδρας νίκη, 2-0 απέναντι στην Κολωνία και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Στην αναμέτρηση που έκλεισε την αυλαία της Bundesliga η Φράιμπουργκ με καλή εμφάνιση κατάφερε να επικρατήσει της Κολωνίας με 2-0 εντός έδρας και να πάρει τρεις πολύτιμους βαθμούς. Η ομάδα του Στράιχ ήταν ανώτερη αλλά στο πρώτο μέρος δεν κατάφερε να βρει κάποιο τέρμα. Το δυνατό της ξεκίνημα στην επανέναρξη του αγώνα κεφαλαιοποίησε με το γκολ του Γεόνγκ. Ο Κορεάτης πήρε την μπάλα από τον Γκρέγκοριτς και με ωραίο τελείωμα άνοιξε το σκορ. Ο Γκρέγκοριτς μάλιστα ήταν αυτός που έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του με όμορφη κεφαλιά στο 64ο λεπτό. Με το τρίποντο αυτό η Φράιμπουργκ ξεπέρασε την Ουνιόν Βερολίνου και ανέβηκε στη 2η θέση του γερμανικού πρωταθλήματος, ενώ βρίσκεται μόλις έναν βαθμό από την 1η Μπάγερν Μονάχου. Η Κολωνία από την άλλη παρέμεινε 12η.

