Ο Μανέ επέστρεψε στο χωριό του στην Σενεγάλη και μαζί με άλλους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές έπαιξαν ένα χαλαρό ματς στο χώμα που... έγινε λάσπη από τη βροχή, ωστόσο, όλοι το διασκέδασαν και οι ντόπιοι το χάρηκαν και με το παραπάνω.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ μαζί με άλλους ποδοσφαιριστές όπως είναι οι Ελ Χατζί Ντιούφ, Παπίς Ντεμπά Σισέ, Εμπαγιέ Ντιανέ, Ντεσιρέ Σεγκμπέ, χάρισαν στιγμές ευτυχίας στους κατοίκους του χωριού παίζοντας μπάλα όπως το έκαναν όταν ήταν πιτσιρικάδες.

Μετά τα όσα έχει κάνει για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των συμπατριωτών του με την ανέγερση νοσοκομείου, σχολείου, αλλά και με την οικονομική βοήθεια που τους παρέχει, τώρα ο Μανέ έπαιξε στη λάσπη δίχως να φοβηθεί τραυματισμό ή κάποιο απρόοπτο. Το έκανε για τους συγχωριανούς του και αφού το χάρηκαν εκείνοι, γέμισε και η δική του ψυχή.

