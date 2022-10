Σαντιό Μανέ, ο πρώτος που κατακτά το βραβείο Σόκρατες για την κοινωνική του δράση!

Ο Σαντιό Μανέ έγινε ο πρώτος που κατακτά το βραβείο Σόκρατες για την κοινωνική και φιλανθρωπική του προσφορά.

Πρεμιέρα για το βραβείο Σόκρατες στα Gala της Χρυσής Μπάλας, το οποίο θα απονέμεται από εδώ και στο εξής στον ποδοσφαιριστή με την πιο πλούσια κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Ο πρώτος που είχε την τιμή να παραλάβει το νεόκοπο βραβείο είναι ο Σαντιό Μανέ που εδώ και χρόνια έχει αποδείξει το ανθρωπιστικό του πρόσωπο με τις αμέτρητες δωρεές για την ανοικοδόμηση σχολείων και λοιπών υποδομών πίσω στην πατρίδα του, Σενεγάλη.

Sadio Mané, the very first winner of the Socrates Award! #PrixSocrates with @peaceandsport#ballondor pic.twitter.com/VU3eAYiZ0L