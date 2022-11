Τον δρόμο προς τις βρήκε ξανά η Βέρντερ Βρέμης, η οποία επικράτησε 2-1 της Σάλκε και την άφησε στον πάτο της βαθμολογίας.

Βέρντερ Βρέμης και Σάλκε, δυο ομάδες που επικύρωσαν πλάι πλάι το εισιτήριο για την επιστροφή τους στη Bundesliga, με έκτοτε οι πορείες τους βρίσκονται σε πλήρη αντιδιαστολή! Η μια φλερτάρει με την Ευρώπη, η άλλη με τον... υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία και η μεταξύ τους συνάντηση επιβεβαίωσε τους διαφορετικούς στόχους και δυναμικές που τις χαρακτηρίζουν στη νέα σεζόν στη Bundesliga. Η ομάδα της Βρέμης άλλωστε, αν και αγχώθηκε στα τελευταία λεπτά, δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 2-1 και να ανέβει στην 7η θέση, αφήνοντας παράλληλα τους Βασιλικούς Μπλε εξόριστους στον πάτο της βαθμολογίας. Τα γκολ της νίκης σημείωσαν οι Φούλκρουγκ (30΄) και Ντουκς (76΄), με τους φιλοξενούμενους απλώς να μειώνουν στις καθυστερήσεις με «δράστη» τον Ντρέξλερ.

Niclas Füllkrug's 🔟th #Bundesliga goal of the season set @WerderBremen_EN on the path to three #MD13 points in #SVWS04! 💚 pic.twitter.com/lG8n8MXlCg