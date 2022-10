Η Ντόρτμουντ με πρωταγωνιστή τον Μοντέστ που πέρασε αλλαγή στο 70' και είχε γκολ - ασίστ γύρισε από το 0-2 κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου στη Βεστφαλία και στην τελευταία φάση «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2). Στα οκτώ παιχνίδια σταμάτησε το νικηφόρο σερί των Βαυαρών σε Klassiker.

Φοβερό ματς στο «Signal Iduna Park»! Σε ένα ματς με πολύ ένταση, συγκινήσεις και τέσσερα γκολ η Ντόρτμουντ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Μπάγερν, όμως με πρωταγωνιστή τον Μοντέστ που πέρασε αλλαγή στο 70' και είχε γκολ και ασίστ απέσπασε στον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) με «buzzer beater»! Στα οκτώ παιχνίδια σταμάτησε το νικηφόρο σερί των Βαυαρών σε Klassiker και οι Βεστφαλοί κράτησαν τους αντιπάλους τους μακριά από την κορυφή της Bundesliga.

Four goals, an epic comeback and a point apiece - a true Klassik in #DerKlassiker! 😍#MD9 | #Bundesliga pic.twitter.com/zBQT1zGH5R