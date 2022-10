Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ στην προσπάθεια του να κοντρολάρει τη μπάλα κλώτσησε στο κεφάλι τον Αλφόνσο Ντέιβις και τον έστειλε στο νοσοκομείο με συμπτώματα διάσεισης!

Στο πλησιέστερο νοσοκομείο της Βεστφαλίας μεταφέρθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Μπάγερν Μονάχου ο Αλφόνσο Ντέιβις. Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ προσπάθησε να κοντρολάρει τη μπάλα, ο Καναδός μπακ προσπάθησε να διώξει και ο Άγγλος χαφ τον κλώτσησε στο κεφάλι. Οι διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας έμεινε στο έδαφος για περίπου δυο λεπτά και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να μεταβεί στο νοσοκομείο, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάσειση.

Alphonso Davies is not returning for the second half of Bayern v Dortmund. https://t.co/SYxJ2SqaZM