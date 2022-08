Προφανώς αν δεν τον είχε η Γκλάντμπαχ σε τέτοια εξαιρετική μέρα, θα είχε ηττηθεί από την Μπάγερν. Και μάλιστα με μεγάλο σκορ. Η στατιστική έδειξε ότι ο Γιάν Ζόμερ απέτρεψε τουλάχιστον τρία τέρματα σε καθαρές ευκαιρίες με στόχο την εστία του!

Ο Νάγκελσμαν και οι ποδοσφαιριστές του έμειναν να τα βάζουν με την τύχη τους από τη στιγμή που ο Ζόμερ δεν μπορούσε να νικηθεί. Ή καλύτερα, δεν ήθελε να νικηθεί. Και πείσμωσε για να πάρει κάτι η Γκλάντμπαχ από το Σαββατιάτικο ματς, όπου είχε προηγηθεί στην Allianz Arena, αλλά άφησε δυο βαθμούς με το τελικό 1-1 που διαμορφώθηκε στα τελευταία λεπτά.

Ο Ζόμερ πραγματοποίησε 19 επεμβάσεις γράφοντας ιστορία με τις περισσότερες που έχουν γίνει στα χρονικά της Bundesliga από τερματοφύλακα σε ένα παιχνίδι.

Όπως φανερώνει η στατιστική μελετώντας στοιχεία από τις ευκαιρίες της Μπάγερν (σημείο, τροχιά μπάλας, καθαρό οπτικό πεδίο προς την εστία κλπ.), ο πορτιέρε της Γκλάντμπαχ αποσόβησε τουλάχιστον τρία τέρματα! Για την ακρίβεια, 3,35 γκολ που θα μπορούσε να έχει δεχθεί η ομάδα του!

Based on the placement of the shots on target he faced, Yann Sommer's record-breaking 19 saves against Bayern prevented 3.35 goals. An iconic, heroic goalkeeping display. 🙌 pic.twitter.com/FSxEj4IgxD

An incredible performance from @YannSommer1 🙌 👏@Borussia_en's keeper breaking #Bundesliga records with this display 🛡. How many stops do you make it? 🤔 pic.twitter.com/WYb0VfAOmU