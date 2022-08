Ο Ζόμερ ήταν ικανός και τυχερός που τουλάχιστον κράτησε τον βαθμό για την Γκλάντμπαχ κόντρα στην Μπάγερν, με τον αμέσως προηγούμενο γκολκίπερ που είχε κάνει ρεκόρ επεμβάσεων σε ματς της Bundesliga, να έχει δεχθεί και τέσσερα τέρματα!

Οι παίκτες του Νάγκελσμαν κάποια στιγμή αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι δεν μπορούσαν να σκοράρουν απέναντι στην Γκλάντμπαχ το βράδυ του Σαββάτου και ο Ζόμερ έβγαζε ό,τι πήγαινε προς την εστία του έχοντας σωστές τοποθετήσεις, τρομερά ρεφλέξ και φυσικά τύχη.

Οι 19 επεμβάσεις που πραγματοποίησε αποτελούν ρεκόρ για ένα παιχνίδι της Bundesliga, με το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ αποκρούσεων από τερματοφύλακα στο πρωτάθλημα να είναι εκείνο του Σβόλοφ, από τον Ιανουάριο του 2021.

Τότε, αγωνιζόταν στην Χέρτα Βερολίνου και παρά τις 14 επεμβάσεις, είχε δεχθεί και τέσσερα τέρματα, με την Μπάγερν να φεύγει από το Ολυμπιακό Στάδιο με το υπέρ της 4-1. Τώρα, ο Ζόμερ είχε αποφασίσει ότι δεν θ' αποχωρούσε χαμένος από την Allianz Arena και παρά το άπιαστο χαμηλό σουτ του Σανέ στο 83', η Γκλάντμπαχ πήρε τουλάχιστον τον βαθμό με το τελικό 1-1.

19 - Yann Sommer has made 19 saves against FC Bayern today - shattering the previous #Bundesliga record in a single match in the competition held by Alexander Schwolow against FC Bayern in January 2022 (14; since det. data collection). Wall. #FCBBMG pic.twitter.com/ODVnFIdYFR