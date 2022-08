Η Γκλάντμπαχ επέστρεψε στο Μόναχο για να υποχρεώσει τη Μπάγερν στην πρώτη φετινή γκέλα, η οποία γλίτωσε μεν τον βαθμό στο 85΄(1-1) αλλά για πέμπτη σερί φορά απέτυχε να νικήσει τον κακό της «δαίμονα».

Κάθε εκδρομή στο Μόναχο είθισται να προκαλεί τρόμο σε όλες τις ομάδες της Bundesliga. Ή μάλλον σε όλες εκτός από μια. Η Γκλάντμπαχ άλλωστε έχει μάθει πλέον το κόλπο για να φεύγει... όρθια από το άντρο της Μπάγερν που για πέμπτη σερί φορά απέτυχε να αναδειχθεί νικήτρια απέναντι στα «θρασύτατα» Πουλάρια. Με τον Ζόμερ σε ρόλο Κέρβερου και τον Μανέ... μονίμως σε θέση οφσάιντ (δυο ακυρωμένα γκολ), οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στις επιθέσεις κατά κύματα των Βαυαρών, οι οποίοι απέφυγαν στο φινάλε την ήττα αλλά όχι και την πρώτη τους φετινή απώλεια στη Bundesliga (1-1).

🎥 Honours even in the #Bundesliga #MD4 top-of-the-table clash between @FCBayernEN and @Borussia_en 🤝 pic.twitter.com/xzJiUuY932