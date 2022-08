Η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου κάνει επίδειξη δύναμης στην Φρανκφούρτη, καθώς διαλύει την κάτοχο του Europa League Άιντραχτ με 5-0 από το ημίχρονο.

H Μπάγερν Μονάχου κάνει πάρτι στη Φρανκφούρτη! Οι πρωταθλητές Γερμανίας διαλύουν με 5-0 την κάτοχο του Europa League, Άιντραχτ μέσα στο σπίτι της στο ημίχρονο. Ο Κίμιχ άνοιξε το σκορ στο 5' με έξυπνη απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο Παβάρ έκανε το 2-0 στο 11' με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από φάση διαρκείας, ο Σαντιό Μανέ άνοιξε λογαριασμό στη Bundesliga στο 29' και ο Μίλερ «σέρβιρε» δύο ασίστ σε Μουσιάλα (35') και Γκνάμπρι (43') για το επιβλητικό 5-0 του πρώτου μέρους.

