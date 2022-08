Στη Γερμανία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζόρνταν Λάρσον, που είχε απασχολήσει τους ανθρωπούς του Ολυμπιακού, καθώς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Σάλκε.

Κάτοικος Βεστφαλίας για λογαριασμό της Σάλκε έγινε ο Τζόρνταν Λάρσον. Ο Σουηδός επιθετικός που αγωνίζεται ως φορ και δεξιός εξτρέμ έκανε χρήση του δικαιώματος που του έδωσε η UEFA λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, «έσπασε» το συμβόλαιο τους με τη Σπαρτάκ Μόσχας και την Παρασκευή (5/8) οριστηκοποίησε τη συμφωνία του με τους Γερμανούς, οι οποίοι επέστρεψαν στη Bundesliga μετά από ένα χρόνο.

Does anybody know how to say "𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲 𝗴𝗼" in Swedish? 🇸🇪



🤔 Asking for a friend... pic.twitter.com/SzRhvUWdy5