Με εκτιμώμενο μισθό 22 εκατομμυρίων ευρώ, ο Σάντιο Μανέ είναι ο πιο υψηλά αμειβόμενος παίκτης της Μπάγερν Μονάχου μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, σύμφωνα με την Bild.

Ο πολύπειρος Γερμανός κίπερ της Μπάγερν, Μάνουελ Νόιερ, (έως 21 εκατ. ευρώ) και ο Τόμας Μίλερ (20,5 εκατ. ευρώ) ακολουθούν τον Σενεγαλέζο φορ Σαντιό Μανέ που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους μισθούς των Βαυαρών με εκτιμώμενο μισθό τα 22 εκατομμύρια ευρώ μεικτά ετησίως!

Μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ο οποίος «άγγιζε» τα 24 με 26 εκατομμύρια ευρώ ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ είναι τώρα ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στη Βαυαρία.

Οι Λιρόι Σανέ και Κίνγκσλεϊ Κομάν (20 εκατ. ευρώ) προηγούνται ελάχιστα από τους Τζόσουα Κίμιχ (19,5 εκατ. ευρώ) και Σερζ Γκνάμπρι (19 εκατ. ευρώ).

Η καλοκαιρινή μεταγραφή Ματάις Ντε Λιχτ (16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) παραιτήθηκε από ένα μέρος του μισθού του για να ενταχθεί στην Μπάγερν από τη Γιουβέντους έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Η Μπάγερν Μονάχου ξεκινά τη σεζόν κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Παρασκευή (05/08).

