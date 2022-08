Πρόεδρος Άιντραχτ: «Ποιος στο διάολο είναι ο Μανέ;»

Το βράδυ της Παρασκευής (5/8) η Άιντραχτ θα ανοίξει τη νέα σεζόν της Μπουντεσλίγκα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και ο πρόεδρος της ομάδας της Φρανκφούρτης ανέβασε τους τόνους, αναρωτώμενος ποιος είναι ο Σαντιό Μανέ!

Η Μπουντεσλίγκα ξεκινά επίσημα αυτή την Παρασκευή με την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου να κοντράρεται με την κάτοχο του Europa League Άιντραχτ Φρανκφούρτης, και κρίνοντας από τις δηλώσεις του προέδρους της ομάδας Πίτερ Φίσερ, οι «Αετοί» δεν φοβούνται τους Βαυαρούς.

Σε συνέντευξή του στο RTL και το n.tv, ο πρόεδρος της Άιντραχτ αναρωτήθηκε: «Ποιος στο διάολο είναι ο Μανέ;», προκαλώντας την Μπάγερν και τον νέο σούπερ σταρ της ομάδας, που έφτασε στη Βαυαρία αυτό το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ!

Την περασμένη σεζόν η ομάδα του Όλιβερ Γκάσνερ κατέκτησε το Europa League κόντρα στη Ρέιντζερς και φέτος ξεκινά από το Champions League. Φυσικά μια νίκη στο εναρκτήριο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην πρωταθλήτρια στη Μπάγερν θα έδινε άλλη ώθηση για τη συνέχεια.

«Θα υπάρξει ξανά ενθουσιώδης ατμόσφαιρα στο γήπεδο, θα υπάρχει ενέργεια από τις εξέδρες, οι παίκτες θα πιεστούν. Και φυσικά έχουμε μια ευκαιρία», είπε ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου. Ωστόσο: «Αν λήξει ισόπαλο, δεν θα αρχίσω να κλαίω», πρόσθεσε.

Eintracht Frankfurt president Peter Fischer on facing Bayern with Sadio Mané on Friday: "Who the fu*k is Mané? By the way, we always did relatively well even when Robert Lewandowski was at Bayern" [@RTL_com] pic.twitter.com/nzloulDI7h