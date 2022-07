Απίστευτη πονηριά από τον Ντάνι Όλμο της Λειψίας στο γερμανικό Super Cup κόντρα στην Μπάγερν, αφού άφησε μεν τη μπάλα για fair play, αλλά την άφησε εντός ορίων, ο Ερνάντες έκανε χέρι και η Λειψία κέρδισε φάουλ!

Η ομάδα του Νάγκελσμαν με τον Σαντιό Μανέ να σκοράρει, έφτασε στο τελικό 5-3 για να κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Γερμανία, ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δευτέρου μέρους της αναμέτρησης έλαβε χώρα το περιστατικό που πλέον χαρακτηρίζεται η πιο πονηρή κίνηση της χρονιάς.

Ο Ντέιβις είχε βγει εκτός με τραυματισμό και η Λειψία ήθελε να επιστρέψει τη μπάλα. Ο Όλμο ανέλαβε να το κάνει, όμως, άφησε πάνω στη γραμμή του πλαγίου άουτ κι έτσι ο Ερνάντες που δεν το κατάλαβε την έπιασε με τα χέρια.

Φυσικά ο επόπτης που ήταν δίπλα έδειξε αμέσως την παράβαση και κάπως έτσι οι «ταύροι» κέρδισαν φάουλ και ευκαιρία για γέμισμα στην αντίπαλη περιοχή!

Dani Olmo with the play of the season already...



Leaving the ball on the line so the Bayern player picks it up... Handball. 😏



📹 @ESPNFC pic.twitter.com/Mv2iFArUzR