Ο τρόπος παιχνιδιού του στηρίζεται στην εκρηκτικότητα. Μόλις βρεθεί σε θέση βολής, ξέρει ακριβώς πώς να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Ματάις Τελ τιτλοφορείται «επόμενος Μπαπέ», ανήκει στην Μπάγερν και έχει ήδη επιδείξει την ωριμότητά του.

Ο 17χρονος επιθετικός από το μεσημέρι της Τρίτης είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής των Βαυαρών για τα επόμενα πέντε χρόνια, αν και στην ανακοίνωση δεν έχει αναφερθεί η χρονική διάρκεια του συμβολαίου, λόγω του ότι ακόμα είναι ανήλικος.

Οι πληροφορίες από τον διεθνή Τύπο κάνουν λόγο για συμφωνητικό που θα τον κρατάει στην Allianz Arena μέχρι και το 2027, με τον Τελ να χρειάζεται φυσικά τρομερή δουλειά, εξέλιξη και πολλή προσοχή στα όσα θα έχει να του πει και να τον συμβουλεύσει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Αποχωρώντας από την Ρεν, ξέρει ότι θα παραμείνει - μέχρι να βρεθεί ο επόμενος τόσο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής- ο νεαρότερος που έπαιξε σε επίσημο ματς για το γαλλικό κλαμπ, σε ηλικία 16 ετών και 110 ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ του Καμαβινκά!

Είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας κ-17 της Γαλλίας. Και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε τα πράγματα όταν είχε την ευκαιρία ν' ανέβει σκαλί στα κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του, έδειξε και την πιο ώριμη σκέψη που είχε. Και αυτό του βγήκε σε πολύ καλό. Ο Ματάις Τελ στα 16 του είχε φτάσει στο επίπεδο κ-18 των «τρικολόρ», πέτυχε 5 τέρματα και είχε 1 ασίστ σε περίπου 4,5 ματς, όμως, δεν θέλησε να συνεχίσει εκεί.

Είχε την ευκαιρία να πάρει ακόμα περισσότερες εμπειρίες υψηλότερου επιπέδου και ανταγωνισμού, όμως, στήριξε την προσπάθεια του τμήματος κ-17 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το φετινό καλοκαίρι. Στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ολλανδία, στη Νετάνια της Αυστρίας, ο ηγέτης της Γαλλίας κ-17 σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό κι έγινε Πρωταθλητής Ευρώπης.

Ορισμένες φορές καλό είναι είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω, για να βλέπεις πιο σφαιρικά και σωστά ορισμένα πράγματα που ίσως δεν είχες παρατηρήσει. Και κάπως έτσι το έκανε και ο Τελ...

Αν και σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις ουδείς θα πρέπει να βιάζεται ή να προσθέτει άγχος σε ένα παιδί 17 ετών που κάνει το μεγάλο βήμα, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είτε δεν το γνώριζε αυτό, είτε πιστεύει τόσο πολύ στον Τελ που θέλησε να εκφράσει δυνατά και πειστικά τις σκέψεις του.

«Μια μέρα θα γίνει ένας από τους καλύτερους επιθετικούς και μπορεί να φτάσει να σκοράρει μέχρι και 40 τέρματα κάθε σεζόν σε κάποιο σημείο της καριέρας του» είπε ο νυν κόουτς της Μπάγερν Μονάχου για τον νέο επιθετικό της ομάδας του.

Ωστόσο, για να το καταφέρει αυτό ο Γάλλος, ή τουλάχιστον για να βρει την διαδρομή ώστε να επιχειρήσει να φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να παίξει και ο Νάγκελσμαν τον ρόλο του. Πάντως, ο Γερμανός τεχνικός τον πίστεψε με μόλις 79' συμμετοχής σε επαγγελματικό επίπεδο με την Ρεν και με μόλις 49' συμμετοχής σε επίπεδο πρωταθλήματος...

Last players that came from Rennes: Raphinha and Dembele. Mathys Tel is already a Bayern player but at 17 years old he's a player that I want at Barcelona in the future. Hopefully he follows the steps of his predecessors. pic.twitter.com/gKoknED7l2