Την απόκτηση του 17χρονου επιθετικού, Ματάις Τελ, ο οποίος έπαιξε μόλις 79' ως επαγγελματίας στην Ρεν, ανακοίνωσε η Μπάγερν Μονάχου, διαθέτοντας 20 + 8 εκατομμύρια ευρώ!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 2005, άκουσε από τον Νάγκελσμαν να δηλώνει για εκείνον πως «μια μέρα θα γίνει ένας από τους καλύτερους επιθετικούς και μπορεί να φτάσει να σκοράρει μέχρι και 40 τέρματα κάθε σεζόν σε κάποιο σημείο της καριέρας του».

Με αυτή την... πίεση, λοιπόν, να του ασκείται από την πρώτη μέρα, ο 17χρονος Τελ ανήκει και επίσημα για τα επόμενα πέντε χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου, η οποία συμφώνησε με την Ρεν για την απόκτησή του έναντι 20 + 8 εκατομμυρίων ευρώ!

Στην γαλλική ομάδα – από την οποία και αναδείχθηκε – συμμετείχε σε 10 παιχνίδια, ενώ, έχει στο βιογραφικό του να επιδείξει τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης στο τμήμα κ-17 με την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Welcome to #FCBayern, Mathys Tel! 🔴⚪



