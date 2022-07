Δεν το... κουνάει από το Μονάχο ο Σερτζ Γκνάμπρι, καθώς η Μπάγερν φέρεται να κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τον Γερμανό για ανανέωση της συνεργασίας τους έως το 2027.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Σερτζ Γκνάμπρι θα αναζητήσει το μέλλον του μακριά από το Μόναχο και την αγκαλιά της Μπάγερν, τελικά οι Βαυαροί έκαναν την ανατροπή και τον έπεισαν να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Kicker» που επιβεβαιώνεται και από το «Athletic», οι δυο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους που θα έχει διάρκεια μέχρι το 2027.

Κάπως έτσι, η Μπάγερν θέτει τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Γερμανό να καλοβλέπει τις προοπτικές των Ρεάλ, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι, δένοντάς τον στο Μόναχο για τα επόμενα πέντε χρόνια.

