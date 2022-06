Η Ντόρτμουντ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Άγιαξ για να αποκτήσει τον Σεμπαστιάν Αλέ ως αντικαταστάτη του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η Ντόρτμουντ έκανε ακόμα μια μεγάλη πώληση με την παραχώρηση του Έρλινγκ Χάαλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι και αυτά τα χρήματα τα επενδύει για την ενίσχυση του ρόστερ της. Μετά την απόκτηση του Αντεγέμι η Μπορούσια κινείται και για έναν πιο κλασικό επιθετικό με την απόκτηση του Σεμπαστιάν Αλέ.

Σύμφωνα με την ολλανδική «Telegraph» οι Βεστφαλοί βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον Άγιαξ και έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους για να τον αποκτήσουν, ενώ ο ποδοσφαιριστής θέλει να μετακομίσει στο «Signal Iduna Park» και έχει συμφωνήει με πενταετές συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Borussia Dortmund have submitted an official bid for Sebastien Haller. €33m guaranteed fee plus add-ons as @MikeVerweij has reported. 🟡 #transfers



Club sources confirm the intention to push in negotiations with Ajax, while there’s no issue on player side about personal terms. pic.twitter.com/zA4IuQFCRX