Η Μπορούσια Ντόρτμουντ λίγο μετά την ανακοίνωση του Έρλινγκ Χάαλαντ από τη Μάντσεστερ Σίτι, επισημοποίησε την απόκτηση του... διαδόχου του Νορβηγού φορ, Καρίμ Αντεγέμι.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ συμφώνησε με τη Μάντσεστερ Σίτι για την πώληση του Έρλινγκ Χάαλαντ και οι Βεστφαλοί είναι ήδη έτοιμοι για το «αύριο» της ομάδας. Λίγο μετά την ανακοίνωση των «Πολιτών» για το «deal» της μεταγραφής του Νορβηγού σταρ, οι Βεστφαλοί ανακοίνωσαν το νέο του «εννιάρι», τον «καυτό» Καρίμ Αντεγέμι.

Borussia Dortmund is thrilled to announce the signing of German International, Karim Adeyemi, on a contract until June 2027! 📝 pic.twitter.com/JEoNB6VleY