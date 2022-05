Ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός, Ντίνος Μαυροπάνος ήταν ο κορυφαίος «μπλοκέρ» στη Bundesliga, καθώς έκοψε 84 σουτ τη φετινή σεζόν.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τη φανέλα της Στουτγκάρδης και ήταν κομβικός στην εξασφάλιση της παραμονής των Σουηβών στη Bundesliga. Η «σωτηρία» της Στουτγκάρδης σήμανε αυτόματα και την παραμονή του διεθνή Έλληνα στόπερ, καθώς ενεργοποιήθηκε αυτόματα η υποχρεωτική οψιόν αγοράς του από την Άρσεναλ.

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν ο «Νο. 1»... μπλοκέρ του γερμανικού πρωταθλήματος για αυτή τη σεζόν, καθώς έκοψε συνολικά 84 αντίπαλα σουτ, δέκα περισσότερα από τον δεύτερο, Εβάν Εντικά της κατόχου του Europa League, Άιντραχτ (74). Ο Μαυροπάνος έκανε 33 εμφανίσεις με τηυ Στουτγκούρδη αυτή τη σεζόν, με απολογισμό πέντε γκολ και μια ασίστ.

Only Konstantinos Mavropanos (84) has more blocks than Evan Ndicka (74) - both have been standout performers for their respective teams & so it's clear to see why they're being courted by Premier League clubs - Ndicka also a monster in the air, winning 141 aerial battles. (FBRef)