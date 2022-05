«Τρέλα» στο φινάλε του Στουτγκάρδη - Κολωνία, με τη ομάδα του Μαυροπάνου να εξασφαλίζει την παραμονή της στη Bundesliga και να δίνει το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς σε χορτάρι και κερκίδα.

Το «παραμύθι» για τη Στουτγκάρδη είχε ευτυχισμένο τέλος! Εκεί που όλα έδειχναν... play out για την ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου, ο Έντο εμφανίστηκε σαν «από μηχανής Θεός» στο 90+2΄και με το νικητήριο γκολ επί της Κολωνίας (2-1) εξασφάλισε την παραμονή των Σουηβών στη Bundesliga!

Μετά το τελικό σφύριγμα ακολούθησαν σκηνές... τρέλας, με τους οπαδούς να εισβάλλουν στο χορτάρι και να γίνονται ένα κουβάρι με τους ποδοσφαιριστές.

Μια τέτοια έκρηξη άλλωστε ήταν αναμενόμενη έπειτα από ένα τέτοιο δραματικό φινάλε που ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και πανηγυρισμούς για παίκτες, προπονητές και οπαδούς της Στουτγκάρδης, η οποία θα βρίσκεται στα «σαλόνια» της Bundesliga και τη νέα σεζόν.

SCENES IN STUTTGART! 🙌 pic.twitter.com/861UZCngC8

STUTTGART SCORE A 92ND MINUTE WINNER TO STAY IN THE BUNDESLIGA!!! 😱 pic.twitter.com/MSCfun2LSg