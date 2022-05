Ο Ντίνος Μαυροπάνος αποχώρησε οριστικά από την Άρσεναλ μετά από τεσσεράμισι χρόνια και δύο δανεισμούς και ευχήθηκε τα καλύτερα στους Κανονιέρηδες, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του μέσω social media.

Η παραμονή της Στουτγκάρδης στη Bundesliga σήμανε και την αυτόματα ενεργοποίηση της οψιόν που είχε θέσει το κλαμπ στο συμβόλαιο του Ντίνου Μαυροπάνου. Ο Έλληνας στόπερ μονιμοποιείται πλέον στους Σουηβούς, αφήνοντας έτσι την Άρσεναλ μετά από τεσσεράμισι χρόνια θητείας, τα δύο τελευταία ως δανεικός στον γερμανικό σύλλογο.

Αφού οι Κανονιέρηδες ευχήθηκαν στον 25χρονο διεθνή για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, ήταν η σειρά του ίδιου να ανταποδώσει, ευχαριστώντας το κλαμπ που σηματοδότησε την έναρξη της καριέρας του στο εξωτερικό με την απόκτησή του το 2018 από τον ΠΑΣ Γιάννινα αντί 2,1 εκατομμυρίων ευρώ.

«Η Άρσεναλ ήταν το πρώτο ορόσημο της καριέρας μου. Έμαθα πολλά, βελτιώθηκα ως παίκτης και ως άνθρωπος. Έκανα φίλους και βίωσα τρομερή υποστήριξη. Ένα ευχαριστώ σε όλους στον σύλλογο και εύχομαι στην ομάδα να έχει πάντα επιτυχίες. Ντίνος», ήταν το μήνυμα που ανήρτησε στα social media ο Μαυροπάνος, ο οποίος έγραψε οκτώ συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των Λονδρέζων, έχοντας περάσει το πρώτο του διάστημα στην ομάδα Νέων, αλλά και έναν εξάμηνο δανεισμό στη Νυρεμβέργη τη σεζόν 2019-20.



Arsenal was the first milestone in my career. I learned a lot, I improved as a player and as a person. I made friends and experienced great support. Thanks to everyone at the club and I wish the team success always. @Arsenal



