«Μπαμ» από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος επιβεβαίωσε τις τάσεις φυγής από τη Μπάγερν και τόνισε πως πιθανότατα φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα των Βαυαρών.

Μπορεί να ήταν κοινό μυστικό, όμως από τη στιγμή που ήρθε από τα χείλη του ίδιου του πρωταγωνιστή απέκτησε αυτομάτως άλλη βαρύτητα. Μετά το τέλος του αγώνα με τη Βόλφσμπουργκ και το φινάλε της φετινής Bundesliga, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποφάσισε να ρίξει τη «βόμβα», τονίζοντας πως πιθανότατα αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

«Είναι πολύ πιθανόν αυτό να ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με τη Μπάγερν. Δεν μπορώ να το πω με 100% σιγουριά, αλλά μπορεί να ήταν το τελευταίο μου ματς. Θέλουμε να βρούμε την καλύτερη λύση για μένα και το κλαμπ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πολωνός, επιβεβαιώνοντας επί της ουσίας πλήρως τα λόγια του αθλητικού διευθυντή των Βαυαρών, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς.

Πλέον το μπαλάκι πέφτει στη διοίκηση της Μπάγερν, η οποία προ ημερών του έκλεισε την πόρτα της εξόδου και προμήνυσε πως ο Πολωνός θα τιμήσει το συμβόλαιό του που εκπνέει το 2023.

Ένα σενάριο ωστόσο που ο Λεβαντόφσκι δεν θέλει να δει σε καμία περίπτωση να πραγματοποιείται, καθώς επιδιώκει την άμεση αποχώρησή του για τη Μπαρτσελόνα που από την πλευρά της ετοιμάζεται να μπει για τα καλά στο παιχνίδι και να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους Βαυαρούς για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Robert Lewandowski to @viaplaysportpl: “It’s very possible that this was my last game for Bayern. I cannot say that at 100%, but it may have been [my last game]. We want to find the best solution for me and for the club”. 🚨 #FCBayern @iMiaSanMia pic.twitter.com/ofjrdL7fxw