Ξεκάθαρος ήταν ο πρόεδρος της Μπάγερν, Χέρμπερτ Χάινερ, αναφορικά με το μέλλον του Λεβαντόφσκι, τονίζοντας πως ο Πολωνός δεν το... κουνάει από το Μόναχο πριν από το καλοκαίρι του 2023!

Το «πόκερ» μεταξύ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Μπάγερν Μονάχου καλά κρατεί! Ο Πολωνός τέλειωσε κάθε ελπίδα των Βαυαρών για ανανέωση της συμφωνίας τους, πιέζει ασφυκτικά για να φύγει με προορισμό τη Μπαρτσελόνα, όμως η απάντηση που έλαβε από τη διοίκηση της ομάδας δεν ήταν αυτή που ήλπιζε.

Παρά τις τάσεις φυγής που παρουσιάζει ο έμπειρος φορ, ο πρόεδρος της Μπάγερν, Χέρμπερτ Χάινερ, παραμένει ψύχραιμος και ξεκαθάρισε πως ο «Λέβα» θα βρίσκεται στο Μόναχο τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2023, όποτε και εκπνέει το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς.

«Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει συμβόλαιο με τη Μπάγερν μέχρι το 2023 και θα το ολοκληρώσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός, ενώ το ίδιο μήνυμα φέρεται να έχει στείλει και κατά τις ιδιωτικές του συζητήσεις με τον μάνατζερ του 34χρονου επιθετικού, Πίνι Ζάχαβι.

Από την πλευρά του πάντως, ο Πολωνός πιθανότατα θα συνεχίσει να πιέζει με στόχο την αποχώρηση, την ίδια ώρα που η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να μπει και επίσημα στη «μάχη» της απόκτησής του με μια πρόταση που θα αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

