Ο Τόμας Μίλερ χάρισε στους οπαδούς της Μπάγερν Μονάχου μια στιγμή που δεν θα ξεχάσουν ποτέ, παραδίνοντας τους το τρόπαιο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Γερμανός μέσος ήταν πάντα ένα από τα αγαπητά παιδιά των οπαδών της Μπάγερν Μονάχου. Μετά το τελευταίο εντός έδρας ματς των Βαυαρών με την Στουτγκάρδη του Μαυροπάνου (2-2), ο Τόμας Μίλερ ανέβηκε στις εξέδρες και χάρισε στους οπαδούς μια στιγμή που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Κι αυτό διότι παρέδωσε την «σαλατιέρα» στους οπαδούς και στο πέταλο των φανατικών, οι οποίοι με τη σειρά τους σήκωσαν το τρόπαιο και έκαναν τα χαρακτηριστικά «όλε, όλε» στην κερκίδα.

Μια στιγμή που όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου ονειρεύονται, έγινε πραγματικότητα με μια υπέροχη χειρονομία του Τόμας Μίλερ.

Good morning to everyone but a very special good morning to Thomas Muller who wanted to make sure the fans got to touch the Bundesliga Championship shield and honestly he better be in Bundesliga TOTS or I’m uninstalling. ☀️

pic.twitter.com/brLZZ3OKhK