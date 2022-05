Η Στουτγκάρδη απέδρασε με τον βαθμό από την «Allianz Arena» κόντρα στη Μπάγερν (2-2) και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της παραμονής ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, αν και θα χρειαστεί συνδυασμό αποτελεσμάτων για να αποφύγει τα μπαράζ. Βασικός και στα 90' ο Μαυροπάνος που σημείωσε αυτογκόλ.

Κόντρα στις πιθανότητες, η Στουτγκάρδη πανηγύρισε πολύτιμο βαθμό στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου (2-2) κι έμεινε ζωντανή μέχρι τελικής... πτώσεως για την παραμονή, έχοντας κλειδώσει κατά μεγάλο βαθμό την θέση των μπαράζ.

Με βασικό τον Ντίνο Μαυροπάνο, οι Σουηβοί έδειξαν πόσο υψηλότερο κίνητρο είχαν στο παιχνίδι κι έβαλαν δύσκολα στους Βαυαρούς, οι οποίοι μετά τις... διακοπές στην Ίμπιζα που προκάλεσαν σάλο πρόβαραν τη φανέλα της επόμενης σεζόν αλλά δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους να τελειώσουν με νίκη τη χρονιά στην «Allianz Arena».

A topsy-turvy 2-2 draw between @FCBayernEN and @VfB_int, with Sasa Kalajdzic earning the visitors what could be a crucial point in their battle for #Bundesliga survival! 💪#FCBVFB pic.twitter.com/XZV4jYFUM2