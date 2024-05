Αντσελότι: «Η Μπάγερν ήταν καλύτερη από μας στο πρώτο παιχνίδι»

Ο τεχνικός των Μαδριλένων Κάρλο Αντσελότι, παραδέχτηκε την ανωτερότητα της Μπάγερν στον πρώτο ημιτελικό, κι επιβεβαίωσε ότι ο Λούνιν θα ξεκινήσει κόντρα στους Βαυαρούς στο «Μπερναμπέου».

Στην συνέντευξη Τύπου, την παραμονή του δεύτερου ημιτελικού της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου, στο «Μπερναμπέου», ο προπονητής των Μαδριλένων Κάρλο Αντσελότι, ξεκίνησε λέγοντας πως: «Τους σεβόμαστε επίσης γιατί τα πήγαν πολύ καλά και καλύτερα από εμάς στον πρώτο αγώνα».

Ο Ιταλός προπονητής γνωρίζει ότι οι παίκτες του δεν έκαναν καλό παιχνίδι στην «Αλιάνζ Αρίνα», ότι το αποτέλεσμα ήταν το πιο θετικό σημείο της βραδιάς, καθώς τώρα υποδέχονται την ομάδα του Τούχελ στο «σπίτι» τους.

«Ένα παιχνίδι με επιθετική και αμυντική ένταση και ρυθμό είναι καλύτερο. Σε αμυντικό επίπεδο στο πρώτο σκέλος θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πολλά περισσότερα. Θέλουμε ένα έντονο παιχνίδι», διαβεβαίωσε.

Ομοιότητες μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν: «Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αύριο. Έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ξανά έναν τελικό. Ξέρουμε ότι οι ημιτελικοί είναι δύσκολοι, αλλά έχουμε κίνητρο. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν είναι παρόμοιοι σύλλογοι, με μεγάλη παράδοση και ιστορία στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Τους σεβόμαστε επίσης γιατί τα πήγαν πολύ καλά και καλύτερα από εμάς στο πρώτο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες κάνουν πολύ καλά μεταβάσεις επειδή έχουμε ποιοτικούς και γρήγορους παίκτες Είναι οι δύο πιο επικίνδυνες ομάδες στην Ευρώπη από αυτή την άποψη, αλλά με καλή ισορροπία ο κίνδυνος μπορεί να αντιμετωπιστεί καλά».

