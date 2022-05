Η Αρμίνια Μπίλεφελντ είναι με το «ενάμιση πόδι» στη Bundesliga 2 μετά την εκτός έδρας ήττα της από τη Μπόχουμ με 2-1. Εκτός αποστολής για τους γηπεδούχους Σταφυλίδης - Λαμπρόπουλος, μπήκε αλλαγή για τους φιλοξενούμενους ο Βασιλειάδης, έμεινε στον πάγκο ο Καπίνο.

Η Αρμίνια διεύρυνε το αρνητικό της σερί στα δέκα παιχνίδια (οκτώ ήττες - δυο ισοπαλίες), καθώς έχασε με 2-1 στην έδρα της Μπόχουμ και βρίσκεται μια «ανάσα» από τον υποβιβασμό στη Bundesliga 2. H oμάδα του Μπίλεφελντ βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 27 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη 16η Στουτγκάρδη, η οποία έχει ματς λιγότερο και είναι το φαβορί για τη θέση που οδηγεί στα μπαράζ με την τρίτη ομάδα της δεύτερης κατηγορίας.

💔 Late #Bundesliga heartbreak for @Arminia_Int as an own goal hands @VfLBochum1848EN victory in #BOCDSC... pic.twitter.com/tiu8LpdmHq